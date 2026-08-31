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Нижегородская правда

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Нижегородская область вошла в топ‑5 самых читающих регионов России

Нижегородская область вошла в топ‑5 самых читающих регионов России

Нижегородская область вошла в топ‑5 самых читающих регионов России. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС.

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