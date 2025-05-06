Пентагон сократит число генералов на 20% по приказу Хегсета

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами в американских вооружённых силах не менее чем на 20%, говорится в меморандуме, подписанном 5 мая и опубликованном CNN.