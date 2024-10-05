Ошибка стоматолога, кариес и другие причины, почему вам больно есть яблоко и морковь

Что делать с пульсирующей, острой зубной болью, знает, пожалуй, каждый: идти к стоматологу. А если она появляется только при надкусывании и в остальное время не беспокоит? фото: iStockphotoПо характеристикам боли стоматолог может поставить предварительный диагноз, даже не заглядывая в полость рта.