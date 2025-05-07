Сколько раз приходилось слышать всякие жалобы на бессмысленность тех или иных правил в России. Но многим, как оказалось, просто не с чем сравнивать! Нам-то, в силу внушённых когда-то иллюзий, до сих пор кажется, что вот «в нормальных-то странах» — там… «Самый идиотский штраф в моей жизни» – приключения русского в Италии .