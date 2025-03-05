"Ъ": суд в Екатеринбурге арестовал активы крупных железнодорожных операторов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на активы одной из крупнейших российских компаний в сфере лизинга железнодорожных вагонов — АО "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая крупнейшего оператора по перевозке сжиженных газов "СГ-Транс".