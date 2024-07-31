В Новокузнецке будут судить зама ген.директора фирмы, занимающейся перевозкой

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 30 июля сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора коммерческой организации обособленного подразделения Новокузнецка.
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