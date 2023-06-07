Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.
Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.
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