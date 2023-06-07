Пятый канал

31 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александер
    Может она чудная, но тело ничего, как модель для взрослых нормРаздвинула ноги: ...
  • Sergey Buzatu
    Это нужно знать японскому народу, то они как раз и её знают...«Рта бы не раскры...
  • Сергей Матвеенко
    Ещё американскому народу полезно было бы узнать, кто же на самом деле бросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в а...«Рта бы не раскры...

Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины

Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх