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Стало известно об обысках по делу о тушенке для нужд СВО

Стало известно об обысках по делу о тушенке для нужд СВО

Обыски по делу о хищении средств на поставках тушенки для нужд СВО прошли у сотрудников двух предприятий, которые проходят по делу в статусе свидетелей .

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