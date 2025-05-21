Google добавляет модель искусственного интеллекта для генерации музыки в свой API с Lyria RealTime

На конференции Google I/O 2025 компания Google объявила о том, что модель искусственного интеллекта, на которой основано экспериментальное приложение для создания музыки MusicFX DJ, становится доступной через API.
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