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В России впервые сыграли свадьбу роботов: что об этом думают эксперты

В России впервые сыграли свадьбу роботов: что об этом думают эксперты

В московской библиотеке имени Пушкина прошла необычная церемония — гуманоидные роботы Роберт и Матильда обменялись клятвами верности, «кольцами»-браслетами и официально стали первой робосемьёй, пишет 360.

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