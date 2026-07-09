В России впервые сыграли свадьбу роботов: что об этом думают эксперты

В московской библиотеке имени Пушкина прошла необычная церемония — гуманоидные роботы Роберт и Матильда обменялись клятвами верности, «кольцами»-браслетами и официально стали первой робосемьёй, пишет 360.
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