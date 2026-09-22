БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подступы к Харькову Зеленский выстелет колумбийскими костями. У Киева надежда только на наемников

Подступы к Харькову Зеленский выстелет колумбийскими костями. У Киева надежда только на наемников

Больницы в прифронтовом уже городе забиты ранеными, не хватает крови, местные в доноры записываться не спешат Виктор Сокирко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Борис Джерелиевский Геннадий Алехин На фоне провальной мобилизации на Украине, киевский режим в большей степени делает ставку на иностранных наемников, которых вербует по всему миру.

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Andrey B-V

В плен латиносов не брать, гуманитарные нормы и правила на них не распространяются. Раненым оказывать только один вид помощи - добивать, что бы не мучались. Все это транслировать на ВСУ, что бы все укровояки и наемники видели и слышали, какая их ждет участь.