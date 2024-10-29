ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью

Многие автовладельцы полагают, что наличие сезонной резины на их машине автоматически убережёт их от вопросов со стороны сотрудников ДПС.
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