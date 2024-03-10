Каждый пятый проданный в 2023 году новый автомобиль был электрическим

Выбросы, связанные с энергетикой, выросли в 2023 году. Но благодаря распространению технологий чистой энергетики глобальные выбросы выросли менее сильно, чем в 2022 году, даже несмотря на то, что общий рост спроса на энергию ускорился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии