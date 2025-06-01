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Новости Омска

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Красиво может быть даже без пальм и с корягами в реке: как мог бы выглядеть

Красиво может быть даже без пальм и с корягами в реке: как мог бы выглядеть омский пляж на Зеленом острове, если… Снова предложили ИИ заняться преобразованием видов Омска.

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