Красиво может быть даже без пальм и с корягами в реке: как мог бы выглядеть омский пляж на Зеленом острове, если… Снова предложили ИИ заняться преобразованием видов Омска.
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Красиво может быть даже без пальм и с корягами в реке: как мог бы выглядеть омский пляж на Зеленом острове, если… Снова предложили ИИ заняться преобразованием видов Омска.