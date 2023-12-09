Bloomberg: спрос на люксовые швейцарские часы пошел на спад впервые за три года

Эксперты уточняют, что падение спроса коснулось не всех моделей, и такие часы по-прежнему можно рассматривать как неплохую инвестицию — на вторичном рынке даже непопулярные модели можно продать дороже, чем они были купленыБум популярности люксовых швейцарских часов подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg.