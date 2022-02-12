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Шведский парламентарий Эмильссон предложил главе МИД Линде поставлять оружие на Украину

Шведский парламентарий Эмильссон предложил главе МИД Линде поставлять оружие на Украину

Шведский парламентарий Арон Эмильссон предложил главе Министерства иностранных дел страны Анн Линде рассмотреть вопрос о поставках продукции военного назначения на Украину.

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