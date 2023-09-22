Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили ряд аспектов, связанных с украинским конфликтом.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили ряд аспектов, связанных с украинским конфликтом.
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