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Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили ряд аспектов, связанных с украинским конфликтом.

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