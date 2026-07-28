Четверо детей после сорока и жизнь на два дома: необычный семейный уклад звезды «Паутины» Олега Харитонова

К сорока годам у него не было детей, а уже к сорока шести он стал отцом четверых детей. При этом несколько лет его супруга с сыновьями и дочерью жила в глухом горном хуторе без газа, пока сам артист оставался в столице.
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