TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

Четверо детей после сорока и жизнь на два дома: необычный семейный уклад звезды «Паутины» Олега Харитонова

Четверо детей после сорока и жизнь на два дома: необычный семейный уклад звезды «Паутины» Олега Харитонова

К сорока годам у него не было детей, а уже к сорока шести он стал отцом четверых детей. При этом несколько лет его супруга с сыновьями и дочерью жила в глухом горном хуторе без газа, пока сам артист оставался в столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии