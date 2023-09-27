СМЕНА РЕГИОНА STEAM (СТИМ) КАЗАХСТАН/ТУРЦИЯ (FAST)✔️ РАБОТАЕМ !!! ПРОБЛЕМ С БАНКАМИ НЕТ !!! КАК ПРОХОДИТ СМЕНА РЕГИОНА?✅ Мы отправляем вам QR-код Steam для авторизации, вы сканируете его с помощью Steam Guard “Добавить аутентификатор”.