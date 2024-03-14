Требуется уборщица на полный рабочий день. График 5/2 с 9 до 19, зарплата 25 тысяч Обращаться по номеру +79297800292.
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Требуется уборщица на полный рабочий день. График 5/2 с 9 до 19, зарплата 25 тысяч Обращаться по номеру +79297800292.