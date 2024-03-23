Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 марта 2024 года: Почему США в панике отговаривают Киев бить по России

За неделю ВСУ потеряли 992 беспилотника Западная группировка войск на Купянском направлении за неделю отразила 13 контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до четырех рот, три танка, три бронемашины, 25 автомобилей и 19 орудий.