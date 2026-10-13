Как работает защита от протечек: личный опыт выбора и установки

Вопрос защиты собственного жилья от коммунальных аварий рано или поздно встает перед каждым, кто хоть раз видел последствия лопнувшей трубы или сорванного шланга стиральной машины.
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