DeepSeek построит дата-центр под новые модели ИИ рекордной мощностью 1 ГВт

Дата-центр планируется разместить в городе Уланчаб, в 350 км к северо-западу от Пекина. По информации источников агентства, DeepSeek собирается не только построить собственный объект, но и арендовать дополнительные вычислительные мощности у других операторов региона.
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