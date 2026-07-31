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DeepSeek построит дата-центр под новые модели ИИ рекордной мощностью 1 ГВт

DeepSeek построит дата-центр под новые модели ИИ рекордной мощностью 1 ГВт

Дата-центр планируется разместить в городе Уланчаб, в 350 км к северо-западу от Пекина. По информации источников агентства, DeepSeek собирается не только построить собственный объект, но и арендовать дополнительные вычислительные мощности у других операторов региона.

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