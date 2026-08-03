Пресс-секретарь ВМС ВСУ: РФ меняет формат нанесения ударов по целям на Украине Российский беспилотник-камикадзе поразил сегодня днем пункт временной дислокации украи.
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Пресс-секретарь ВМС ВСУ: РФ меняет формат нанесения ударов по целям на Украине Российский беспилотник-камикадзе поразил сегодня днем пункт временной дислокации украи.
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