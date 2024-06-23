Минобороны России сообщило об атаке 33 беспилотников в течение прошедшей ночи в четырех областях РФ

Все они уничтожены дежурными средствами ПВО Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.