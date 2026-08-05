Hackers Launch 'Vishing' Cyberattacks Against Major Hedge Funds Several major Wall Street firms have been hit with a wave of sophisticated cyberattacks using voice phishing, or 'vishing' to trick employees into revealing sensitive information or granting access, Bloomberg reports.
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