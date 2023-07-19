Муж совсем обленился

ВераВерная

Гиблое это дело - давать советы в личных вопросах. Отбросив всю бытовую мишуру, возьмите за основу финансовую сторону. А тут ваш муженёк как раз несостоятелен. Будете и дальше на него пахать? Ваше право. Только когда мужику к сороковнику, он уже не изменится.