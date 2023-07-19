МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Муж совсем обленился

Муж совсем обленился

Подслушали у замужних Муж совсем обленился,год на работе у него плохо,менять работу со скандалами не хочет , стал копейки получать ,раньше было лучше ,а он все ждёт у моря погоды.

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Комментарии
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ВераВерная
Гиблое это дело - давать советы в личных вопросах. Отбросив всю бытовую мишуру, возьмите за основу финансовую сторону. А тут ваш муженёк как раз несостоятелен. Будете и дальше на него пахать? Ваше право. Только когда мужику к сороковнику,  он уже не изменится.
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