Инициативные прибалты готовы выстрелить себе в ногу, лишь бы изолировать Калининград от остальной России

Геннадий Бережнов

Боевая собака она не лает, а просто если ты ей не по нраву - нападает. А это щенята, которые пищат и чего то хотят, но когда надоедают, их зубами за шкирку уносят в будку! Так вот и Кая выглядит, но как шествует важно, хотя вместе с акушеркой пустышки!