Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Инициативные прибалты готовы выстрелить себе в ногу, лишь бы изолировать Калининград от остальной России

Инициативные прибалты готовы выстрелить себе в ногу, лишь бы изолировать Калининград от остальной России

Прибалтийские лимитрофы не оставляют планов блокады российского Калининграда. Издание Euractiv посвятила этому свой материао, в котором говорится, что задуманное прибалтами отделение балтийской энергосистемы приведет к дальнейшей изоляции российского эксклава в Европе.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Боевая собака она не лает, а просто если ты ей не по нраву - нападает. А это щенята, которые пищат и чего то хотят, но когда надоедают, их зубами за шкирку уносят в будку! Так вот и Кая выглядит, но как шествует важно, хотя вместе с акушеркой пустышки!
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