Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 256 подписчиков

Тайный роман с Ольгой Погодиной или разлад в семье? Почему Алексей Пиманов развелся со второй женой

Тайный роман с Ольгой Погодиной или разлад в семье? Почему Алексей Пиманов развелся со второй женой

На счету продюсера — три брака с абсолютно разными женщинами. Первой избранницей стала экономист Валерия, второй супругой более 20 лет была журналист Валентина, ну а третьей — актриса Ольга Погодина, которую многие до сих пор винят в уходе Алексея Пиманова из прошлой семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
Ирина Галивец
Погодина свое получит с лихвой! На чужом несчастье своего счастья еще никому не удалось построить!
Ответить
18 час.
наверх