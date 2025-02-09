Тайный роман с Ольгой Погодиной или разлад в семье? Почему Алексей Пиманов развелся со второй женой

На счету продюсера — три брака с абсолютно разными женщинами. Первой избранницей стала экономист Валерия, второй супругой более 20 лет была журналист Валентина, ну а третьей — актриса Ольга Погодина, которую многие до сих пор винят в уходе Алексея Пиманова из прошлой семьи.