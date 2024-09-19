Чем больше, тем лучше. Как в Алтайском крае помогают многодетным семьям?

С 2024 году для многодетным семьям в Алтайском крае предоставляют новые льготы, также теперь им будут выдавать специальные удостоверения В 2024 году в Алтайском крае году для многодетных семей ввели новые меры поддержки, в числе которых — компенсации услуг ЖКХ, горячего питания в учебных учреждениях, посещения музеев и парков, бесплатный проезд для школьников и другие.