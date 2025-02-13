Меган Маркл оставила принца Гарри в канун Дня влюбленных

Герцогиня улетела домой без мужа. Меган не захотела провести с Гарри День влюбленных LEGION-MEDIAМеган Маркл, которая находилась в Канаде со своим законным супругом, куда они прибыли по случаю очередных Invictus Games — игр для военнослужащих-инвалидов, удивила своих фанатов неожиданным решением.