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В массовом ДТП под Навлей пострадал 35-летний водитель иномарки Fiat

В массовом ДТП под Навлей пострадал 35-летний водитель иномарки Fiat

По предварительной информации, 21-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Навли, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего водителя, после чего легковушку отбросило на автомобиль Fiat под управлением 35 .

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