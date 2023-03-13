В массовом ДТП под Навлей пострадал 35-летний водитель иномарки Fiat

По предварительной информации, 21-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Навли, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего водителя, после чего легковушку отбросило на автомобиль Fiat под управлением 35 .