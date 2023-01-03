Российские войска уничтожили две пусковые установки HIMARS ВСУ

Российские войска ракетным и авиационным ударом в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике уничтожили украинскую военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска ракетным и авиационным ударом в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике уничтожили украинскую военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Свежие комментарии