РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Донбасс
    Он будет не последний, который завоняет землю Донбасса.Актер Смольянинов...
  • radiofree RF
    Моравецкий: Запад...
  • radiofree RF
    ВСУ снова обстрел...

Российские войска уничтожили две пусковые установки HIMARS ВСУ

Российские войска ракетным и авиационным ударом в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике уничтожили украинскую военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх