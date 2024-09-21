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Жизнь пронеслась перед глазами: получена первая запись мыслей человека перед смертью

Жизнь пронеслась перед глазами: получена первая запись мыслей человека перед смертью

Канадские ученые случайно записали мысли человека перед смертью. Об этом сообщает издание LADbible. Исследователи проводили электроэнцефалограмму мозга 87-летнего мужчины, когда у него начался внезапный приступ эпилепсии и произошла остановка сердца.

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