Жизнь пронеслась перед глазами: получена первая запись мыслей человека перед смертью

Канадские ученые случайно записали мысли человека перед смертью. Об этом сообщает издание LADbible. Исследователи проводили электроэнцефалограмму мозга 87-летнего мужчины, когда у него начался внезапный приступ эпилепсии и произошла остановка сердца.
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