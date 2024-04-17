Специализированная группа снайперов из Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады российской армии успешно провела операцию на Артемовском участке фронта в Донбассе, уничтожив нескольких снайперов противника и захватив в плен четырех военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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