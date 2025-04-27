Трамп надеется вскоре «узнать очень многое» об урегулировании на Украине

Скоро появится много новой информации на тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).
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