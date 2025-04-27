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Трамп надеется вскоре «узнать очень многое» об урегулировании на Украине

Трамп надеется вскоре «узнать очень многое» об урегулировании на Украине

Скоро появится много новой информации на тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

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