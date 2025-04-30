Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

Новая интеллектуальная система «Солярис НС» способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования, сообщили в Ростехе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии