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Япония включила в пакет санкций десятки физлиц и организаций из России

Япония включила в пакет санкций десятки физлиц и организаций из России

Япония обновила санкционный список в связи с событиями на Украине – под рестрикции попали еще 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы замораживаются.

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