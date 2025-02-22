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Офицер Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания реалий в конфликте на Украине

Офицер Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания реалий в конфликте на Украине

Запад не признаёт реалии украинского конфликта, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. «Так называемая западная элита и администрация США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны», — написал он на своей странице в соцсети.

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