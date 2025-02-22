Запад не признаёт реалии украинского конфликта, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. «Так называемая западная элита и администрация США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны», — написал он на своей странице в соцсети.