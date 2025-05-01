Железногорцы участвовали в «Поле чудес» на Первом канале

Эфир программы состоялся 30 апреля. Жительница Железногорска Наталья Мартынова пыталась угадать слово во втором туре игры, а певица Ольга Ширяева и танцевальный коллектив железногорского Дворца горняков «Бюро Икс» выступили перед участниками и ведущим шоу Леонидом Якубовичем.
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