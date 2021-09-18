Идеи хорошего меню для спортсменок

Если мы прилагаем столько усилий, чтобы нарастить мышцы, это не потому, что мы плохо питаемся! Поскольку физические упражнения идут рука об руку со здоровым образом жизни, мы хотели бы знать, какой диеты следует придерживаться в течение дня.