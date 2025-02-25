Все дело в кишечнике: почему вы можете жаловаться на боли в суставах и другие проблемы

Многие люди не знают, что возникающие суставные боли могут говорить о воспалении в кишечнике. Такая связь может показаться неожиданной, но многие жалобы на боли в суставах возникают из-за имеющихся проблем с кишечником.
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