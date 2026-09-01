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Журнал «Профиль»

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Минфин возвращается к проведению аукционов по ОФЗ

Минфин возвращается к проведению аукционов по ОФЗ

Завтра, 2 сентября, состоится аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29031 (29031RMFS), сообщают в Минфине 1 сентября 2026 года, во вторник.

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