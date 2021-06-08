Пальцы отрезало слесарю уссурийского вагонного депо

Пальцы отрезало слесарю уссурийского вагонного депо

Шестью тяжелыми травмами и одной смертью закончились рабочие будни на предприятиях Приморья. Одно из происшествия с тяжелым исходом случилось в Уссурийском вагонном депо.

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