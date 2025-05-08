Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на Парад Победы

РИА Новости/Вадим Савицкий Глава российского Минобороны Андрей Белоусов не дал однозначного ответа на вопрос о том, в какой форме – военной или гражданской – он примет парад на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).