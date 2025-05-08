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Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на Парад Победы

Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на Парад Победы

РИА Новости/Вадим Савицкий Глава российского Минобороны Андрей Белоусов не дал однозначного ответа на вопрос о том, в какой форме – военной или гражданской – он примет парад на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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Комментарии
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ПБ
Павел Балченков
Алиев в очередной раз показал что он враг России
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13 час.
спивак виктор
-
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3 час.
св
спивак виктор
зассал курносый что придется блеять перед ввп,за базар то надо отвечать,и не рыночный а подлый! наговорил кучу и зассал!
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3 час.
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