300 трупов после одного удара. 21-я бригада боевиков ВСУ несет сокрушительные потери под Курском Юлия СоколоваСогласно сведениям из Telegram-канала «Укропский фреш» и сводкам Министерства обороны РФ, более 300 военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Вооруженных Сил Украины) погибли во время боевой операции на территории Курской области.