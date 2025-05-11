Додик захотел пригласить Путина в Баня-Луку при улучшении обстановки Президент Республики Сербской Милорад Додик готов пригласить российского коллегу Владимира Путина с ответным визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка.
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