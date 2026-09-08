Trump Claims Firefighters Rescued Him From 9/11 Ground Zero: "Got To Get Out Of Here!" President Trump has already attracted immense controversy when starting last month it became clear he is planning to hold Sept.
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