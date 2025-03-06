Компания «Гонец» создала спутниковый модем для передачи данных БПЛА

Устройство уже прошло обязательную сертификацию Компания «Спутниковая система «Гонец» разработала компактный спутниковый модем для передачи данных, который можно использовать, в том числе на беспилотниках.
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