«Военная лаборатория XXI века»: Признание ЦРУ, которое тревожит Европу | Андрей Мартьянов

В данном анализе с Андреем Мартьяновым рассматриваются недавние заявления высокопоставленных представителей разведывательных служб и международных аналитиков о превращении текущего конфликта в главную военную «лабораторию» XXI века, где проходят испытания технологий искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и кибервойны.